Глава Фонда кино ушел в отставку

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев покинул занимаемый пост, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Малышева.

«Я ухожу из Фонда кино. Есть распоряжение правительства. Мне сегодня позвонили, сообщили об этом решении, что оно подписано», — сказал Малышев. Он отметил, что новый руководитель фонда пока не назначен.

В конце августа правительство опубликовало новый устав Фонда кино, по которому Минкульт получил больше контроля над фондом. В частности, министерство стало следить за тем, как фонд финансирует производство и прокат российских фильмов.

Министерство культуры в течение нескольких лет конфликтует с Фондом кино. Глава Минкульта Владимир Мединский обвинял организацию в неэффективности и финансировании фильмов, которые «оплевывают» российскую власть.

Мединский против Фонда кино «Это за гранью добра». Мединский пытается сменить главу Фонда кино — это угрожает хорошим российским фильмам