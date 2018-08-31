Режиссеры и продюсеры попросили Минкульт сохранить команду Фонда кино

Российские режиссеры, продюсеры и руководители телехолдингов написали министру культуры Владимиру Мединскому, в котором попросили сохранить команду государственного Фонда кино. Также они просят оставить во главе организации Антона Малышева, сообщает газета «Ведомости».

Письмо было отправлено в ведомство 30 августа на фоне публикации нового устава Фонда кино. По новому уставу Минкульт получил больше контроля над фондом. В частности, теперь по представлению ведомства правительство назначает директора организации. Также министерство стало следить за тем, как фонд финансирует производство и прокат российских фильмов.

До принятия нового устава Минкульт мог лишь частично влиять на то, какие фильмы финансирует фонд, что не устраивало Владимира Мединского, говорят источники газеты. Последние несколько лет министр пытался изменить состав совета фонда, введя в него своих людей. Источники «Ведомостей» уверены, что теперь Мединский попросит правительство сменить директора.

Устав и систему управления фондом изменили по предложению Мединского, рассказали источники издания, близкие к министру и фонду. В правительстве официально сказали, что устав изменили, чтобы повысить ответственность Минкульта за бюджетные средства, которые получает фонд.