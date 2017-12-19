Мединский предложил ограничить количество показов одного фильма в кинотеатрах

Министр культуры Владимир Мединский предложил запретить кинотеатрам выделять более 35% сеансов под один фильм.

Существующую систему распределения киносеансов Мединский назвал «монополией, ведущей к загниванию». Ограничение, по мнению министра, даст зрителю возможность выбирать фильм.

«Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм», — заявил министр культуры. В качестве примера он привел новые «Звездные войны», у которых, по данным Мединского, по 50% сеансов в стране.

Законодательная инициатива по ограничению сеансов одного и того же фильма, заявил министр культуры, в настоящий момент обсуждается с представителями отрасли.

Также Мединский, выступая на заседании правительственного совета по развитию кинематографии, сообщил, что Минкультуры предлагает отчислять по 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино. Такой неналоговый сбор, по словам министра, будет ежегодно приносить в Фонд кино 1,5 миллиарда рублей. Кинотеатры, заявил Мединский, «в целом эту меру поддерживают».

Кроме того, министр культуры сообщил, что с Минкомсвязи удалось согласовать законопроект, предусматривающий блокировку пиратского контента в течение 72 часов.