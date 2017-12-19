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Мединский предложил ограничить количество показов одного фильма в кинотеатрах

Интерфакс
13:14, 19 декабря 2017
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Министр культуры Владимир Мединский предложил запретить кинотеатрам выделять более 35% сеансов под один фильм.

Существующую систему распределения киносеансов Мединский назвал «монополией, ведущей к загниванию». Ограничение, по мнению министра, даст зрителю возможность выбирать фильм.

«Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм», — заявил министр культуры. В качестве примера он привел новые «Звездные войны», у которых, по данным Мединского, по 50% сеансов в стране.

Законодательная инициатива по ограничению сеансов одного и того же фильма, заявил министр культуры, в настоящий момент обсуждается с представителями отрасли.

Также Мединский, выступая на заседании правительственного совета по развитию кинематографии, сообщил, что Минкультуры предлагает отчислять по 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино. Такой неналоговый сбор, по словам министра, будет ежегодно приносить в Фонд кино 1,5 миллиарда рублей. Кинотеатры, заявил Мединский, «в целом эту меру поддерживают».

Кроме того, министр культуры сообщил, что с Минкомсвязи удалось согласовать законопроект, предусматривающий блокировку пиратского контента в течение 72 часов.

Министерство культуры РФ за последние несколько лет выступало с разными инициативами по поддержке российского кино. Так, в 2014 году Минкультуры объявило о планах ввести квоту в 20% на показ российских фильмов в кинотеатрах. Резко против выступили крупнейшие сети кинотеатров, и Минкультуры от этой идеи отказалось.
В мае 2017 года министр культуры Владимир Мединский предложил ввести разную цену билетов на российские и иностранные фильмы. Тогда же стало известно, что Минкультуры планирует взимать с выходящих в прокат иностранных фильмов «обязательное отчисление» в размере пяти миллионов рублей в Фонд кино. Эти предложения, по состоянию на декабрь, реализованы не были.
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