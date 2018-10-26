Петр Верзилов пожаловался в полицию на угрозы его матери

Издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Петр Верзилов подал заявление в полицию с жалобой на угрозу физической расправы над его матерью.

Верзилов сообщил в твиттере, что на двери квартиры его матери в Москве написали нецензурное оскорбление. По словам Верзилова, надпись появилась вечером 25 октября — в день его рождения.

Петр Верзилов в сентябре попал в больницу в Москве из-за потери зрения и речи. Через несколько дней его перевезли в одну из берлинских клиник. Немецкие врачи заявили, что Верзилов, вероятно, был отравлен. Такую же версию высказывали его близкие.

В Берлине состояние Верзилова улучшилось, 27 сентября его выписали из клиники. В настоящее время он находится за пределами России.