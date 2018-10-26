Навальный потребовал изъять у главы Росгвардии дачу

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный потребовал изъять главы Росгвардии Виктора Золотова, которая ранее находилась в госсобственности. Об этом он сообщил в своей программе на ютьюб-канале «Навальный Live».

ФБК попросил подмосковное управление Росимущества провести проверку и изъять дачу Золотова в поселке , где ранее жил Анастас Микоян. Также фонд обратился в Минкульт РФ с просьбой признать дачу памятником культуры, отметил Навальный.

«Я решил, что генерал Золотов должен отдать свою дачу. Не мне, конечно. Но Фонд борьбы с коррупцией и я лично написали заявления… Мы начнем публичную борьбу за то, чтобы дача Золотова, абсолютно неправомерно изъятая, фактически украденная у государства, вернулась государству обратно», — сказал Навальный. Он добавил, что считает все имущество Золотова «незаконным обогащением».

В сентябре Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на рукопашную «дуэль» из-за расследования ФБК, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». После освобождения из-под административного ареста Навальный принял вызов главы Росгвардии, предложив провести дебаты на федеральном телеканале. Золотов отказался, мотивировав это тем, что «приглашал его на другое».