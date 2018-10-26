«Коммерсант»: Владислав Росляков планировал сжечь керченский колледж

Подозреваемый в Владислав Росляков планировал сжечь здание после атаки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию. В частности, в пользу этой версии свидетельствует найденный у него в сумке «коктейль Молотова».

Следователи также изучили интернет-контакты Рослякова и выяснили, что молодой человек посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты. Кроме того, он был знаком с украинскими экстремистами (в онлайн-режиме играл с ними в Doom и другие компьютерные игры в жанре шутера) и в переписке задавал им вопросы, связанные с изготовлением бомб, пишет «Коммерсант».

Наиболее частыми поисковыми запросами Рослякова были «дробовик», «террор», «террорист», «Сайга», «охолощенный, переоборудование», «ИГИЛ казни». Также молодой человек смотрел в интернете видео с кадрами расправ, например, расчленения людей. Свой аккаунт в твиттере Росляков назвал «Хочу умереть», а на аватар в телеграме поставил фото украинского серийного убийцы .

Отец одного из одногруппников Рослякова Игорь Парасич заявил «Коммерсанту», что на первом курсе тот «неоднократно с восторгом» рассказывал его сыну про эстонский фильм «Класс», снятый по мотивам . При этом, по словам источников «Коммерсанта» в силовых структурах, пока нет данных о том, что Росляков был связан с .

При планировании убийства в керченском колледже Росляков скопировал некоторые особенности нападения в американской школе «Колумбайн». Ранее сообщалось, что государственным СМИ запретили проводить аналогии между атаками на керченский колледж и школу «Колумбайн».