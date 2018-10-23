«Проект»: государственным СМИ запретили сравнивать нападение в Керчи с расстрелом в школе «Колумбайн»

Руководители информационных агентств и телеканалов попросили сотрудников не упоминать в американской школе «Колумбайн» в связи с массовым убийством в Керчи. Об этом «Проекту» сообщили сотрудники трех изданий.

По словам редактора одного из государственных СМИ, им запретили проводить аналогии с «Колумбайном» 18 октября — на следующий день после нападения в Керчи. Редактор одного из крупнейших госагентств рассказал, что журналистов попросили «не нагнетать» и «не привязываться к „Колумбайну“ в текстах». «Это делается, чтобы не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к „колумбайновским“ пабликам», — добавил сотрудник «Первого канала».

Как отмечает «Проект», в выпусках новостей крупнейших телеканалов «Колумбайн» действительно не упоминался. По данным «Медиалогии», о стрельбе в американской школе после нападения в Керчи сказали всего три раза — и не в новостных программах, а в ток-шоу с участием гостей (по одному разу в эфире «России 1», «России 24» и ТВЦ).

На сайтах телеканалов и информационных агентств «Колумбайн» также почти не фигурирует в связи с нападением в Керчи, пишет «Проект». Упоминание о нападении в американской школе появилось только один раз у агентства ТАСС, которое процитировало главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева (вероятно, речь идет об этой новости).

Нападение на Керченский политехнический колледж произошло 17 октября. Студент Владислав Росляков взорвал в здании несколько самодельных бомб и расстрелял находившихся внутри людей из ружья. В результате погибли 20 человек, еще более 40 пострадали. Росляков после нападения застрелился.

Росляков скопировал некоторые особенности нападения в американской школе «Колумбайн». В частности, одежду, место взрыва одной из бомб, а также место и способ самоубийства.