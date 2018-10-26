В США нашли еще две посылки с бомбами. Их отправили сенатору-демократу и бывшему директору Национальной разведки

Продолжение Во Флориде арестовали подозреваемого в рассылке писем с бомбами

В США обнаружены еще две посылки со взрывными устройствами, сообщает The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Первая посылка была адресована сенатору от Демократической партии Кори Букеру. ФБР перехватило ее в почтовом отделении в деревне Ройял-Палм-Бич во Флориде, пишет NBC News.

Вторую посылку обнаружила полиция Нью-Йорка в почтовом отделении на Манхэттене, пишет The New York Times. Она была отправлена в офис CNN на имя бывшего США Джеймса Клэппера. Он работал в правительстве Барака Обамы.

Таким образом, с 22 октября в США были обнаружены 12 посылок со взрывными устройствами.

Внимание! В первоначальном варианте этой новости утверждалось, что вторая посылка была адресована CNN. Впоследствии The New York Times скорректировало эту информацию.

Ранее посылки с бомбами получили ряд политиков-демократов, в том числе Барак Обама и Хиллари Клинтон, а также миллиардер Джордж Сорос и актер Роберт Де Ниро. Адресаты известны своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Сообщалось, что разосланные бомбы прошли через почтовый центр во Флориде. Они представляли собой трубки с осколками стекла в качестве поражающих элементов и, предположительно, были собраны по инструкциям из интернета.