Во Флориде арестовали подозреваемого в рассылке писем с бомбами

Во Флориде арестован подозреваемый в рамках расследования дела о рассылке писем с бомбами в адрес политиков, сообщает CNN.

По данным NBC, мужчину доставили на допрос. По словам источника CNN, подозреваемый — мужчина старше 50 лет, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Журналист телеканала NY1 Майлз Миллер опубликовал имя и фото задержанного — по его словам, это 56-летний Сеcар Сайок.

В последние несколько дней посылки с самодельными взрывными устройствами были направлены политикам Бараку Обаме, Джо Байдену, Хиллари Клинтон, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и еще нескольким конгрессменам. Всех их объединяет жесткая позиция по отношению к президенту США Дональду Трампу.

В качестве обратных адресов на конвертах указывалась резиденция конгрессмена-республиканца Дебби Шульц во Флориде.

Все бомбы были обнаружены при сортировке писем. При этом никто не пострадал.