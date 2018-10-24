Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и в Белый дом по почте прислали бомбы. Главное

Полицейская машина возле дома Хиллари и Билла Клинтонов в Чаппакуа WABC7 / AP / Scanpix / LETA

В среду, 24 октября, сообщила, что в почтовых отправлениях, адресованных Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, были обнаружены взрывчатые вещества. Посылка Обаме была отправлена на адрес его дома в Вашингтоне, а посылка Клинтон — в ее дом в Чаппакуа, пригороде Нью-Йорка. В сообщении Секретной службы подчеркивается, что ни Обама, ни Клинтон не были в опасности. Подозрительные предметы были обнаружены во время стандартных процедур по проверке почты специально обученными сотрудниками.

Сразу после этого стало известно, что аналогичные взрывные устройства были отправлены и по другим адресам. В частности, подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента (официально Секретная Служба позже это опровергла). После этого еще одна бомба была обнаружена в почтовой корреспонденции в «Тайм-Уорнер-Центр» в Нью-Йорке, где находится редакция CNN. Часть здания эвакуировали, полиция полагает, что это может быть «настоящее взрывное устройство». Позже стало известно, что посылка предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на CNN в качестве политического эксперта.

В понедельник, 22 октября, сообщалось о бомбе, которая была отправлена бизнесмену Джорджу Соросу, известному в том числе своей поддержкой Демократической партии США. Взрывное устройство обнаружил сотрудник резиденции Сороса в пригороде Нью-Йорка в Бэдфорде, отвечающий за сортировку почты, он отнес его в безопасное место и вызвал полицию. Бэдфорд находится всего в нескольких километрах от дома Клинтон в Чаппакуа.

О самих бомбах пока ничего неизвестно. Полиция и спецслужбы не сообщают ни о мощности взрывных устройств, ни о способе, которым отправитель предполагал привести их в действие. Пока также нет никаких предположений, кто может стоять за рассылкой взрывчатых веществ. Тем не менее, в полиции уже заявили, что бомба, отправленная Соросу, похожа на те, что отправлены Клинтон, Обаме и в Белый дом.

Григорий Левченко