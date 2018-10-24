Полиция Нью-Йорка: у посылок с бомбами Соросу, Клинтон, Обаме и CNN один и тот же отправитель

У посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и на телеканал CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель. Об этом заявил глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер.

Во всех случаях это были примитивные самодельные взрывные устройства.

Полиция Нью-Йорка не упомянула, касается ли это посылок, отправленных в другие города. Источники CNN говорят о связи между посылками Обаме и Клинтон и пакетом, который предназначался бывшему генпрокурору Эрику Холдеру и пришел в офис конгрессмена Дэбби Вассерман Шульц во Флориде: во всех трех случаях адрес Вассерман Шульц был указан как обратный.

Рассылка бомб в США Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и на телеканал CNN по почте прислали бомбы. Главное