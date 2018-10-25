Путин назначил нового губернатора Забайкалья

Президент России
Надежный источник

Временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края назначен Александр Осипов. Как сообщается на сайте Кремля, президент России объявил об этом решении на встрече с Осиповым поздно вечером 24 октября.

Владимир Путин также принял досрочную отставку предыдущей главы региона Натальи Ждановой по собственному желанию.

Наталья Жданова, возглавлявшая Забайкальский край с февраля 2016 года, объявила об уходе в отставку 11 октября. Она объяснила свое решение «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

По данным «Интерфакса», Александр Осипов ранее работал в Федеральной налоговой службе РФ, а также ряде российских холдингов. Последние пять лет он занимал должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Выборы губернатора Забайкальского края пройдут во второе воскресенье сентября 2019 года, заявили в местном избиркоме.

Читайте также