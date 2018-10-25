Путин назначил нового губернатора Забайкалья

Временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края назначен Александр Осипов. Как сообщается на сайте Кремля, президент России объявил об этом решении на встрече с Осиповым поздно вечером 24 октября.

Владимир Путин также принял досрочную отставку предыдущей главы региона Натальи Ждановой по собственному желанию.

Наталья Жданова, возглавлявшая Забайкальский край с февраля 2016 года, объявила об уходе в отставку 11 октября. Она объяснила свое решение «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

По данным «Интерфакса», Александр Осипов ранее работал в Федеральной налоговой службе РФ, а также ряде российских холдингов. Последние пять лет он занимал должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Выборы губернатора Забайкальского края пройдут во второе воскресенье сентября 2019 года, заявили в местном избиркоме.