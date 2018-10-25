Олег Сенцов удостоен премии Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный российским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, стал лауреатом , которую вручает Европарламент.

На соискание премии Сенцова выдвигала крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП).

Олег Сенцов более 140 дней держал голодовку в российской колонии, требуя освободить украинских политзаключенных. 5 октября Сенцов сообщил, что вынужден прекратить голодовку — иначе его переведут на принудительное кормление.

В разные годы премию Сахарова получали: Нельсон Мандела, «Репортеры без границ», а также российские правозащитники, включая «Мемориал» и Людмилу Алексееву.

В 2018 году лауреаты премии Сахарова Денис Муквеге и Надя Мурад получили и Нобелевскую премию мира.