Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах

В Осло объявлен лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год.

Награда присуждена Денису Муквеге из Демократической республики Конго и Наде Мурад из Ирака за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и конфликтах.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Денис Муквеге — гинеколог, который занимается оказанием помощи пережившим сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов в Демократической республике Конго.

Надя Мурад — езидка, находившаяся в сексуальном рабстве у боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». История Мурад, которой удалось освободиться, получила широкий резонанс и позволила привлечь внимание к ситуации с езидскими женщинами.

Денис Муквеге и Надя Мурад ранее были удостоены премии Сахарова. Муквеге получил эту награду в 2014 году, а Мурад — в 2016.