Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах

Нобелевская премия
09:06, 5 октября 2018
Надежный источник

В Осло объявлен лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год.

Награда присуждена Денису Муквеге из Демократической республики Конго и Наде Мурад из Ирака за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и конфликтах.

Денис Муквеге — гинеколог, который занимается оказанием помощи пережившим сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов в Демократической республике Конго.

Надя Мурад — езидка, находившаяся в сексуальном рабстве у боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». История Мурад, которой удалось освободиться, получила широкий резонанс и позволила привлечь внимание к ситуации с езидскими женщинами.

Денис Муквеге и Надя Мурад ранее были удостоены премии Сахарова. Муквеге получил эту награду в 2014 году, а Мурад — в 2016.

Ранее стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине и физиологии — Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзё наградили за исследования в области терапии рака. Премию по физике присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за лазеры. Премию по химии получили Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител.
«Нобелевская неделя» завершится 8 октября, когда будет объявлен лауреат премии по экономике.
Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не вручают. Такое решение приняли на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов.

Нобелевская неделя-2018

новости

«Аллах акбар!» и стрельба в воздух в центре Магаса. В Ингушетии митингуют против изменения границы с Чечней

29 секунд
Подкасты
Чечня как утрированная Россия. Современная история республики через судьбу одного человека
29 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы