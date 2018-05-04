Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в 2018 году

Нобелевский комитет объявил о том, что не будет вручать премию по литературе в 2018 году. Это решение принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов.

На вручение премий 2018 года в других областях это не повлияет.

В 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе будет возобновлено. Тогда будут объявлены сразу два лауреата — за 2018 и 2019 годы.

В последний раз вручение премии по литературе переносилось в 1943 году из-за Второй мировой войны.