Глава Шведской академии ушла в отставку на фоне расследования о домогательствах и утечке данных
Постоянный секретарь Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию в области литературы, Сара Даниус ушла в отставку.
О решении покинуть свой пост Даниус объявила на фоне расследования об утечке данных и домогательствах к женщинам, фигурантом которого является муж одного из членов Шведской академии.
Даниус не стала напрямую связывать свой уход с расследованием, однако сообщила журналистам, что произошедшее уже оказало значительное влияние на Нобелевскую премию и речь идет «о большой проблеме».
В ноябре шведская газета Dagens Nyheter сообщила, что около 20 женщин обвиняют в сексуальных домогательствах арт-директора стокгольмского литературного клуба, человека с тесными связями со Шведской академией. Имя в публикациях не называлось, однако было понятно, что это Жан-Клод Арно — фотограф, театральный режиссер, муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон.
Из опубликованных позже расследований Dagens Nyheter стало известно, что Жан-Клод Арно раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе, а также рассказывал, кто станет новым членом Шведской академии.
Арно все выдвинутые в его адрес обвинения отрицает.