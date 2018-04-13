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Глава Шведской академии ушла в отставку на фоне расследования о домогательствах и утечке данных

BBC News
05:28, 13 апреля 2018
Надежный источник

Постоянный секретарь Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию в области литературы, Сара Даниус ушла в отставку.

О решении покинуть свой пост Даниус объявила на фоне расследования об утечке данных и домогательствах к женщинам, фигурантом которого является муж одного из членов Шведской академии.

Даниус не стала напрямую связывать свой уход с расследованием, однако сообщила журналистам, что произошедшее уже оказало значительное влияние на Нобелевскую премию и речь идет «о большой проблеме».

В ноябре шведская газета Dagens Nyheter сообщила, что около 20 женщин обвиняют в сексуальных домогательствах арт-директора стокгольмского литературного клуба, человека с тесными связями со Шведской академией. Имя в публикациях не называлось, однако было понятно, что это Жан-Клод Арно — фотограф, театральный режиссер, муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон.
Из опубликованных позже расследований Dagens Nyheter стало известно, что Жан-Клод Арно раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе, а также рассказывал, кто станет новым членом Шведской академии.
Арно все выдвинутые в его адрес обвинения отрицает.

Утечка в Шведской академии

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