Глава Шведской академии ушла в отставку на фоне расследования о домогательствах и утечке данных

Постоянный секретарь Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию в области литературы, Сара Даниус ушла в отставку.

О решении покинуть свой пост Даниус объявила на фоне расследования об утечке данных и домогательствах к женщинам, фигурантом которого является муж одного из членов Шведской академии.

Даниус не стала напрямую связывать свой уход с расследованием, однако сообщила журналистам, что произошедшее уже оказало значительное влияние на Нобелевскую премию и речь идет «о большой проблеме».