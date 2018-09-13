Крупнейшая фракция Европарламента выдвинула Сенцова на премию Сахарова
Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей фракцией Европарламента, выдвинула режиссера Олега Сенцова на премию имени Сахарова. Об этом сообщается в твиттере ЕНП.
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, в мае объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Сенцов голодает уже 123 дня.
В августе бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.