Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира

В соответствующем заявлении Валенса отмечает, что международные правозащитные организации называли приговор Сенцову незаконным. Он также отмечает мужество Сенцова и то, что он не требует собственного освобождения.

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул отбывающего наказание по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Режиссер Олег Сенцов держит голодовку более ста дней. Он требует освободить из российских тюрем несколько десятков украинцев, которых он считает политзаключенными.

Лех Валенса был лауреатом Нобелевской премии мира в 1983 году. Перед этим он около года провел в заключении за свою политическую деятельность.