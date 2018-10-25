Forbes назвал самых богатых женщин России. В рейтинг впервые вошли жена Кожемяко и дочь Ротенберга

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых россиянок. Издание отмечает, что с каждым годом в списке богатейших женщин России все больше «нынешних или бывших членов семей миллиардеров и представителей политической элиты».

Так, в 2018 году в рейтинг впервые попала Ирина Герасименко — жена Олега Кожемяко, исполняющего обязанности губернатора Приморья. Ее состояние Forbes оценивает в 180 миллионов долларов (24 место).

Среди представительниц других известных семей, дебютировавших в списке в этом году, Полина Дерипаска (200 миллионов долларов, 22 место), жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова (ее состояние издание оценивает в полмиллиарда долларов, 6 место) и дочь Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг (500 миллионов долларов, 7 место).

Первое место в рейтинге 25-ти самых богатых женщин России в очередной раз заняла Елена Батурина — глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Состояние Батуриной, по подсчетам Forbes, — 1,2 миллиарда долларов, за год оно выросло на 200 миллионов долларов.

Второе место занимает генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с 600 миллионами долларов. В прошлогоднем рейтинге она была на пятом месте. Замыкает тройку самых богатых женщин России бывшая супруга Дмитрия Рыболовлева Елена с состоянием в 600 миллионов долларов (два предыдущих года она была в рейтинге второй).