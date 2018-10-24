Президент США Дональд Трамп назвал «худшим сокрытием следов в истории» попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста Джамаля Хашогджи.

«У них изначально была очень плохая идея. Ее плохо исполнили, а попытка замести следы была худшей в истории», — заявил Трамп.

Ранее Трамп говорил, что Саудовскую Аравию в случае подтверждения убийства Хашогджи ждут серьезные последствия, однако отмечал, что не хочет отказываться от многомиллиардного контракта на продажу оружия этой стране.

Саудовская Аравия утверждает, что журналист Джамаль Хашогджи был случайно задушен во время конфликта в консульстве в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что преступление, напротив, было спланировано.