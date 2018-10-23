Эрдоган: убийство журналиста Джамаля Хашогджи планировали заранее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи планировалось заранее, сообщает The Guardian.

По словам Эрдогана, убийство спланировали за несколько дней до визита Хашогджи в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В убийстве участвовали две группы людей из Саудовской Аравии, в одну из которых входили генералы.

Эрдоган сообщил, что за день до убийства из Эр-Рияда в Турцию прибыли трое человек, которые осмотрели лес недалеко от Стамбула. Предполагается, что они искали место, где спрятать останки Хашогджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашогджи погиб, когда 2 октября пришел за документами в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая разведка неофициально сообщала, что агенты саудовских спецслужб убили Хашогджи, а тело расчленили. Саудовская Аравия 20 октября заявила, что журналист погиб во время драки в консульстве.