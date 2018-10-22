Сотрудники саудовских спецслужб случайно задушили журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего солгали, что позволили ему уйти. Об этом Reuters анонимно заявил высокопоставленный саудовский чиновник.

По его словам, в Стамбул прибыли 15 агентов, чтобы убедить Хашогджи добровольно вернуться в Саудовскую Аравию. Но журналист отказался возвращаться. Тогда агенты пригрозили, что накачают его наркотиками и похитят. Хашогджи стал звать на помощь, и к нему применили удушающий прием. «Они хотели заставить его замолчать, но он умер», — сказал источник Reuters, подчеркнув, что журналиста убили ненамеренно.

Чтобы скрыть преступление, агенты завернули тело Хашогджи в ковер и передали его «местному коллеге», который от него избавился (по словам собеседника Reuters, местонахождение останков пока неизвестно). Один из саудовских агентов надел одежду Хашогджи, его очки и Apple Watch — и вышел из консульства через заднюю дверь, чтобы представить дело так, как будто журналист покинул здание. Он выбросил его вещи в одном из районов Стамбула.

Затем агенты написали фальшивый отчет, в котором говорилось, что они позволили Хашогджи уйти после того, как он отказался возвращаться в Саудовскую Аравию. Собеседник Reuters заявил, что именно на этом отчете базировались первоначальные утверждения саудовских властей о том, что журналист покинул консульство. Сейчас все 15 саудовских агентов, отправленных в консульство в Стамбуле, а также еще три подозреваемых арестованы.

Джамаль Хашогджи пропал во время визита в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. СМИ со ссылкой на данные турецкой разведки писали, что сотрудники саудовских спецслужб пытали журналиста (в частности, отрезали ему пальцы), после чего убили его, расчленили тело и вынесли останки из консульства. Саудовские власти сначала отрицали гибель журналиста, но 20 октября объявили, что он погиб в результате драки.