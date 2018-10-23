Турецкий политик сообщил об обнаружении останков журналиста Джамаля Хашогджи

Останки саудовского журналиста Джамаля Хашогджи обнаружены в колодце в саду в резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает новостной портал Haberler со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчека.

Догу Перинчек утверждает, что в колодце обнаружили некоторые фрагменты тела Хашогджи. Официально эта информация пока не подтверждена. Турецкий политик допустил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом 23 октября, выступая перед парламентом страны.

Джамаль Хашогджи пропал, когда посетил 2 октября консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ со ссылкой на турецкую разведку писали, что его убили сотрудники саудовских спецслужб, которые сперва пытали журналиста, а после его смерти расчленили тело и вынесли останки из консульства.

Саудовские власти больше двух недель отрицали смерть журналиста, но 20 октября объявили, что тот погиб в результате драки.