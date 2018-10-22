Аркадий Волож опроверг слухи о продаже своих акций «Яндекса» Сбербанку

Сооснователь и «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не планирует продавать свою долю в компании. Об этом говорится в заявлении «Яндекса».

«Я планирую и дальше возглавлять „Яндекс“ и не намерен продавать свою долю в компании. Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала», — цитирует заявление Воложа «Яндекс».

В заявлении отмечается, что поисковик «постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи».

18 октября The Bell и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Сбербанк ведет с Аркадием Воложем переговоры о покупке у него 30% акций «Яндекса». На фоне этих сообщений акции компании стали дешеветь, в концу дня капитализация «Яндекса» снизилась более чем на миллиард долларов. После заявления Воложа акции поисковика снова стали расти на бирже.