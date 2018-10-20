РПЦ объявила Константинопольского патриарха раскольником

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем», — сказал митрополит Иларион.

РПЦ объявила о разрыве с Константинопольским патриархатом после того, как он подтвердил намерение предоставить единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.