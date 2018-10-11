Константинополь отменил указ 1686 года о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату
Священный Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.
Синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Снятие анафемы и признание действия указа недействительными дают основание для предоставления единой украинской церкви автокефалии.
РПЦ выступает против того, чтобы украинская церковь стала автокефальной. Сейчас большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.