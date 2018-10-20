В титул главы Киевского патриархата включили Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Ими владеет Московский патриархат

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) включила в полный титул своего предстоятеля Филарета Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые находятся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Священный Синод УПЦ КП 20 октября ввел полную и короткую формы титула Филарета. Полная форма звучит так: «Святейший и Блаженнейший Филарет, архиепископ и митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр, священноархимандрит».

Как заявил в фейсбуке пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Евстратий Зоря, Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в подчинении Киевского патриархата согласно соборным решениям 1991 и 1993 годов.

«Определение этого факта в полном титуле предстоятеля — лишь констатация факта. Это не приводило к беспорядкам или проблемам в прошлом, не приведет в будущем (хотя кремлевские пропагандисты, можно предположить, попытаются что-то на эту тему солгать)», — написал Зоря.

Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. В Печерском монастыре, в чатсности, располагается резиденция главы УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Московский патриархат разорвал отношения с Константинопольским патриархатом из-за его намерения предоставить автокефалию единой украинской церкви.

О разрыве отношений было объявлено 15 октября — вскоре после того, как Константинополь отменил указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей.