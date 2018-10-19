Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с РПЦ, несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений.

«Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в », — говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю.

РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, после того как тот гарантировал поддержку созданию независимой церкви на Украине. Теперь прихожане РПЦ не могут совершать таинства в храмах, подконтрольных Константинополю.