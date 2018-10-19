«Они нам не нужны, эти биткоины непонятные». Из законопроекта о криптовалютах убрали понятие «майнинг»

Разработчики законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению убрали из текста понятие «майнинг», заявил один из авторов документа, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает «Интерфакс».

«Раньше мы думали о биткоинах, как их „врастить“ в нашу экономическую систему. Поскольку решили, что они нам не нужны, эти биткоины непонятные, то, соответственно, и майнинг, получается, не нужен», — сказал депутат. Он отметил, что если бы в законе прописали, что такое майнинг, то пришлось бы дать определение «криптовалюте».

В новой версии законопроекта также не прописано налогообложение для майнеров, сказал Аксаков. Он считает, что этот вопрос должна решать налоговая служба. «В работе той системы, которую мы прописали, майнинг не имеет никакого смысла», — сказал депутат.

Еще 4 октября Аксаков говорил, что «майнинг надо налогооблагать, поскольку… многие неплохо зарабатывают». Тогда он отмечал, что понятие «майнинг» будет прописано в законопроекте.

Депутаты Госдумы в мае одобрили в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах». В первой версии документа были даны определения понятиям «майнинг» и «криптовалюта».

В августе Российская ассоциация криптовалют и блокчейна предложила предоставить статус самозанятых тем россиянам, которые добывают криптовалюту.