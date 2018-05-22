Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании операций с криптовалютами

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах». Законопроект поддержали 410 депутатов, один проголосовал против.

Законопроект был разработан министерством финансов и внесен в парламент 20 марта группой депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ вводит определение криптовалют как имущества в цифровой форме, не являющегося законным средством платежа в России, и устанавливает порядок совершения операций с ним, в том числе посредством нового вида электронного договора — смарт-контракта.

Согласно законопроекту, сделки по покупке и продаже криптовалюты будут совершаться через специальные «обменники». Пользователи получат в них собственный счет и цифровой кошелек, но при этом не будут иметь от него приватного ключа. Порядок ведения счетов в «обменниках» предстоит разработать Центробанку.