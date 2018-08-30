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С майнеров предложили взимать налоги как с самозанятых

Коммерсант
06:31, 30 августа 2018
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Участники российского рынка блокчейна предложили Минфину предоставить статус самозанятых тем россиянам, которые добывают криптовалюту. Соответствующее письмо на имя вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова по инициативе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна направила компания «КриптоЮниверс».

Участники рынка предлагают предоставить майнерам статус самозанятых, чтобы они смогли платить налоги в размере 3-5% вместо необходимой уплаты НДФЛ в 13%. Также они предлагают создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли».

Авторы письма считают, что «выход криптоэкономики из тени» упростит контроль государства за цифровыми активами, легализует доходы 350 тысяч частных майнеров, живущих в России, и принесет дополнительные налоговые отчисления. Налоговые потери государства в этой сфере, по оценке участников рынка, превышают два миллиарда рублей ежегодно.

В Минфине не прокомментировали предложение ассоциации, отметив, что работают над законом «О цифровых финансовых активах», который рассматривает Госдума.

В России до конца 2018 года действуют налоговые каникулы для тех, кто зарегистрируется как самозанятый. Их планируется продлить до конца 2019 года.
В России, по данным на 1 января 2018 года, были зарегистрированы как самозанятые граждане менее тысячи человек. Эксперты оценивают число россиян, которые не отчитываются перед государством о своих доходах, в 15-20 миллионов человек.

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