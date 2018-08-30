С майнеров предложили взимать налоги как с самозанятых

Участники российского рынка блокчейна предложили Минфину предоставить статус самозанятых тем россиянам, которые добывают криптовалюту. Соответствующее письмо на имя вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова по инициативе Российской криптовалют и блокчейна направила компания «КриптоЮниверс».

Участники рынка предлагают предоставить майнерам статус самозанятых, чтобы они смогли платить налоги в размере 3-5% вместо необходимой уплаты НДФЛ в 13%. Также они предлагают создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли».

Авторы письма считают, что «выход криптоэкономики из тени» упростит контроль государства за цифровыми активами, легализует доходы 350 тысяч частных майнеров, живущих в России, и принесет дополнительные налоговые отчисления. Налоговые потери государства в этой сфере, по оценке участников рынка, превышают два миллиарда рублей ежегодно.

В Минфине не прокомментировали предложение ассоциации, отметив, что работают над законом «О цифровых финансовых активах», который рассматривает Госдума.