Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых. Их в России официально 936 человек
Министерство финансов предложило продлить еще на год налоговые каникулы для граждан, которые зарегистрируются самозанятыми. В подготовленном проекте закона предложено продлить действие программы до 31 декабря 2019 года.
По итогам первого года действия программы, к 1 января 2018 года, в России зарегистрированы только 936 самозанятых граждан.
Налоговые каникулы распространяются только на три категории самозанятых: нянь, репетиторов и домработниц.
Решить вопрос с регистрацией самозанятых в 2016 году поручил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Всего в России, по оценкам экспертов, может быть до 20 миллионов граждан, которые работают, но не отчитываются об этом перед государством.