Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых. Их в России официально 936 человек

Российская газета
05:34, 23 января 2018
Надежный источник

Министерство финансов предложило продлить еще на год налоговые каникулы для граждан, которые зарегистрируются самозанятыми. В подготовленном проекте закона предложено продлить действие программы до 31 декабря 2019 года.

По итогам первого года действия программы, к 1 января 2018 года, в России зарегистрированы только 936 самозанятых граждан.

Налоговые каникулы распространяются только на три категории самозанятых: нянь, репетиторов и домработниц.
Решить вопрос с регистрацией самозанятых в 2016 году поручил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Всего в России, по оценкам экспертов, может быть до 20 миллионов граждан, которые работают, но не отчитываются об этом перед государством.

А начиналась программа совсем вяло

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