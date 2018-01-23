Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых. Их в России официально 936 человек

Министерство финансов предложило продлить еще на год налоговые каникулы для граждан, которые зарегистрируются самозанятыми. В подготовленном проекте закона предложено продлить действие программы до 31 декабря 2019 года.

По итогам первого года действия программы, к 1 января 2018 года, в России зарегистрированы только 936 самозанятых граждан.