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Минюст отказался признавать самозанятыми тех, кто сдает жилье в аренду

Коммерсант
06:59, 7 марта 2017
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Министерство юстиции подготовило определение понятия «самозанятый» для закрепления их правового статуса. Предложенные поправки в закон «О занятости» направлены в правительство главой ведомства Александром Коноваловым.

Самозанятыми гражданами в министерстве предложили считать тех, кто осуществляет «на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц».

Таким образом к этой категории предложено не относить тех, кто зарабатывает торговлей или сдачей недвижимости в аренду, поскольку в этой деятельности нет трудового участия.

В докладе Коновалова говорится, что самозанятым предложат подавать уведомление о начале работы через портал «Госуслуги». Какими налогами будет облагаться их доход, не уточняется.

По мнению исполнительного директора «Опоры России» Ивана Ефременкова, новые предложения не помогут вывести из тени всех, кто сейчас работает на себя и не отчитывается перед государством. Общее количество теневых работников он оценил в 15-20 миллионов человек.

В ноябре 2016 года был принят закон о двухлетних налоговых каникулах для отдельных категорий самозанятых: домработниц, сиделок и репетиторов. Это стало частью кампании по выводу из тени доходов россиян, которые работают на себя.
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