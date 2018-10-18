ФСИН отказалась принести извинения заключенным, которых избивали, насиловали и заставляли строить дачи

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ответила отказом главе оренбургского отделения «Комитета против пыток» Тимуру Рахматулину, попросившему принести извинения заключенным оренбургских колонии-поселения и СИЗО, которые пострадали от действий сотрудников ФСИН.

Рахматулин направил свое письмо заместителю главы ФСИН России Валерию Максименко — после того, как тот публично извинился перед Евгением Макаровым, который подвергался пыткам во время заключения в ярославской колонии № 1.

В своем обращении правозащитник написал про уголовное дело сотрудников оренбургской колонии-поселения № 11, осужденных за то, что принуждали заключенных строить дачи, а также приказывали насиловать и избивать их, и сотрудников СИЗО № 2, получивших приговоры за избиение осужденного, в результате которого он умер.

Рахматулин попросил, чтобы пострадавшим или их родственникам принес письменные извинения начальник управления ФСИН по Оренбургской области Сергей Поршин. Но в ответе, который правозащитник получил из правового управления ФСИН России, говорится, что законы не обязывают вышестоящих должностных лиц извиняться за должностные преступления их подчиненных.