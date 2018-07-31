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Замглавы ФСИН попросил прощения за пытки в ярославской колонии

Говорит Москва
07:41, 31 июля 2018
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Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в ярославской исправительной колонии № 1.

«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Максименко пообещал, что все сотрудники колонии, кто участвовал в избиении заключенного, будут наказаны и уволены.

«Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — заявил замглавы ФСИН.

Говорит Москва
20 июля «Новая газета» обнародовала десятиминутную запись пыток заключенного Евгения Макарова, снятую на видеорегистратор в ярославской колонии № 1 в июне 2017 года. В его избиении принимали участие 17 сотрудников ИК.
По факту публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело. Семеро сотрудников колонии, участвовавшие в пытках, были арестованы, а замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.
Ранее первый заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый заявлял, что Евгений Макаров сам провоцировал сотрудников ведомства и имел 136 нарушений в колонии.

Пытки в ярославской колонии

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