Замглавы ФСИН попросил прощения за пытки в ярославской колонии

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в ярославской исправительной колонии № 1.

«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Максименко пообещал, что все сотрудники колонии, кто участвовал в избиении заключенного, будут наказаны и уволены.