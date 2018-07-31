Замглавы ФСИН попросил прощения за пытки в ярославской колонии
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого пытали в ярославской исправительной колонии № 1.
«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Максименко пообещал, что все сотрудники колонии, кто участвовал в избиении заключенного, будут наказаны и уволены.
«Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — заявил замглавы ФСИН.