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Телеканал «360» опубликовал видео пыток в камере подмосковного СИЗО. Один из пытавших говорит, что это была постановка

Телеканал «360»
10:59, 10 октября 2018
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Телеканал «360» опубликовал видеозапись, на которой предположительно сняты пытки человека в камере СИЗО Ногинска в 2017 году. 

В ролике заключенного или арестанта, лежащего на матрасе, держат два человека, а третий — мужчина в татуировках — якобы насилует его палкой. Пытающие требуют от человека назвать свое имя и спрашивают, «кто вербовщик» и «кого еще вербовал».

«360» пишет, что мужчину в татуировках зовут Роман Новиков, он находится на свободе и работает тренером по фитнесу в Балашихе. Источник издания утверждает, что ему позволили выйти по УДО «в обмен на показания, выбитые из сокамерника». Сам Новиков заявил телеканалу, что ролик был постановкой, снятой в качестве компромата на администрацию СИЗО; благодаря этому видео он якобы смог перевестись в колонию во Владимирской области.

«У вас нет куска, где говорится громко и четко, для кого это делается — со званиями, должностями и для какой цели. <…> Постановка, конечно. Там черенок этот никому ничего не повредил», — заявил он.

«360» передаст всю полученную информацию в Следственный комитет. «360» связался с пресс-службой УФСИН России по Московской области, материал обещали передать руководству. Также запрос «360» получили во ФСИН России.

Телеканал «360»

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