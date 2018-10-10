Телеканал «360» опубликовал видео пыток в камере подмосковного СИЗО. Один из пытавших говорит, что это была постановка

Телеканал «360» опубликовал видеозапись, на которой предположительно сняты пытки человека в камере СИЗО Ногинска в 2017 году.

В ролике заключенного или арестанта, лежащего на матрасе, держат два человека, а третий — мужчина в татуировках — якобы насилует его палкой. Пытающие требуют от человека назвать свое имя и спрашивают, «кто вербовщик» и «кого еще вербовал».

«360» пишет, что мужчину в татуировках зовут Роман Новиков, он находится на свободе и работает тренером по фитнесу в Балашихе. Источник издания утверждает, что ему позволили выйти по УДО «в обмен на показания, выбитые из сокамерника». Сам Новиков заявил телеканалу, что ролик был постановкой, снятой в качестве компромата на администрацию СИЗО; благодаря этому видео он якобы смог перевестись в колонию во Владимирской области.

«У вас нет куска, где говорится громко и четко, для кого это делается — со званиями, должностями и для какой цели. <…> Постановка, конечно. Там черенок этот никому ничего не повредил», — заявил он.