Верховный суд смягчил приговор бывшему замглавы московского СК Никандрову. Он выйдет на свободу через два года

Верховный суд РФ смягчил наказание бывшему первому замглавы московского управления Следственного комитета Денису Никандрову, осужденному за получение взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд изменил категорию преступления, за которое осудили Никандрова, с «особо тяжкого» на «тяжкое». Согласно решению суда, вместо колонии строгого режима он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Также Верховный суд пересчитал срок наказания Никандрова по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии. Суд посчитал, что Никандров, сидевший в изоляторе два года и три месяца, отбыл почти 3,5 года из назначенных ему 5,5 года лишения свободы. Таким образом, он выйдет на свободу через два года.