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Верховный суд смягчил приговор бывшему замглавы московского СК Никандрову. Он выйдет на свободу через два года

Интерфакс
13:51, 17 октября 2018
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Верховный суд РФ смягчил наказание бывшему первому замглавы московского управления Следственного комитета Денису Никандрову, осужденному за получение взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд изменил категорию преступления, за которое осудили Никандрова, с «особо тяжкого» на «тяжкое». Согласно решению суда, вместо колонии строгого режима он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Также Верховный суд пересчитал срок наказания Никандрова по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии. Суд посчитал, что Никандров, сидевший в изоляторе два года и три месяца, отбыл почти 3,5 года из назначенных ему 5,5 года лишения свободы. Таким образом, он выйдет на свободу через два года.

16 августа Мосгорсуд приговорил Дениса Никандрова к 5,5 годам лишения свободы. Его обвинили в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По версии следствия, вместе с другими сотрудниками СК он содействовал освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца) — помощника Калашова.
Во время расследования Никандров рассказал ФСБ, что дал взятку главе московского управления СК Александру Дрыманову за назначение на должность замглавы управления и за общее покровительство.

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