Прокуратура Грузии обвинила чиновников администрации Саакашвили в подготовке убийства Бадри Патаркацишвили
Прокуратура Грузии заявила, что в 2007 году несколько чиновников департамента конституционной безопасности МВД с санкции президента Михаила Саакашвили работали над планом покушения на бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следствие опирается в том числе на аудиозаписи, на которых обвиняемые «обсуждают методы убийства бизнесмена, которые не вызывали бы подозрений в естественной смерти». В рамках дела трем бывшим сотрудникам департамента предъявлены обвинения.
Был ли Патаркацишвили, смерть которого в 2008 году британские власти признали естественной, убит в результате этого заговора, из сообщения неясно.
После покушения на британского шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне в марте 2018 года сообщалось, что Великобритания проверит 14 «подозрительных» смертей, которые американская разведка связывала с Россией, в том числе смерть Бадри Патаркацишвили. В сентябре было объявлено, что причин для дальнейшего расследования нет.