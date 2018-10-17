Прокуратура Грузии обвинила чиновников администрации Саакашвили в подготовке убийства Бадри Патаркацишвили

Прокуратура Грузии заявила, что в 2007 году несколько чиновников департамента конституционной безопасности МВД с санкции президента Михаила Саакашвили работали над планом покушения на бизнесмена . Об этом сообщает «Интерфакс».

Следствие опирается в том числе на аудиозаписи, на которых обвиняемые «обсуждают методы убийства бизнесмена, которые не вызывали бы подозрений в естественной смерти». В рамках дела трем бывшим сотрудникам департамента предъявлены обвинения.

Был ли Патаркацишвили, смерть которого в 2008 году британские власти признали естественной, убит в результате этого заговора, из сообщения неясно.