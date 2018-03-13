Великобритания заново проверит обстоятельства смерти 14 человек. Американская разведка подозревала Россию

Buzzfeed
12:36, 13 марта 2018
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Министерство внутренних дел Великобритании дополнительно изучит обстоятельства смерти 14 человек на территории страны. Об этом говорится в ответе главы МВД Эмбер Радд на запрос председателя комитета по внутренним делам Палаты общин Иветт Купер.

Парламентарий потребовала дополнительного расследования МВД после того, как в Солсбери нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.

В своем запросе Купер сослалась на расследование Buzzfeed 2017 года: в нем перечислялись 14 смертельных случаев на территории Великобритании, которые американская разведка связывала с российскими властями, но британская полиция не признала подозрительными.

«Правительство в курсе этих подозрений и серьезно рассматривает любые предположения о причастности иностранного государства к убийству на британской территории. Насколько вы знаете, расследования этих инцидентов не выявили подозрений у полиции… Наш непосредственный приоритет — расследование покушения на убийство в Солсбери, но в ближайшие недели мы совместно с полицией и контрразведкой займемся проверкой этих инцидентов», — говорится в письме главы МВД Великобритании (англ.яз.).

Buzzfeed
Бывший разведчик Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и выданный впоследствии Великобритании, был отравлен в британском Солсбери 4 марта нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», производившимся в СССР.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в возможной причастности к покушению на убийство Скрипаля и потребовала от Москвы в течение суток объясниться по поводу отравления. Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока Россия не получит доступ к материалам расследования.
В расследовании Buzzfeed о 14 подозрительных смертях упоминались бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко (отравлен в Лондоне полонием в 2006 году), предприниматель Борис Березовский (покончил с собой в Лондоне в 2013 году), банкир Александр Перепеличный (умер при странных обстоятельствах в графстве Суррей в 2012 году), бизнесмен Бадри Патаркацишвили (умер от сердечного приступа в Лондоне в 2008 году) и другие.

Отравление в Солсбери

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