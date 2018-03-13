Великобритания заново проверит обстоятельства смерти 14 человек. Американская разведка подозревала Россию
Министерство внутренних дел Великобритании дополнительно изучит обстоятельства смерти 14 человек на территории страны. Об этом говорится в ответе главы МВД Эмбер Радд на запрос председателя комитета по внутренним делам Палаты общин Иветт Купер.
Парламентарий потребовала дополнительного расследования МВД после того, как в Солсбери нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.
В своем запросе Купер сослалась на расследование Buzzfeed 2017 года: в нем перечислялись 14 смертельных случаев на территории Великобритании, которые американская разведка связывала с российскими властями, но британская полиция не признала подозрительными.
«Правительство в курсе этих подозрений и серьезно рассматривает любые предположения о причастности иностранного государства к убийству на британской территории. Насколько вы знаете, расследования этих инцидентов не выявили подозрений у полиции… Наш непосредственный приоритет — расследование покушения на убийство в Солсбери, но в ближайшие недели мы совместно с полицией и контрразведкой займемся проверкой этих инцидентов», — говорится в письме главы МВД Великобритании (англ.яз.).