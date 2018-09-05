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Великобритания отказалась повторно расследовать 14 подозрительных смертей, связанных с Россией

The Guardian
13:36, 5 сентября 2018
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Власти Великобритании не нашли причин для дальнейшего расследования 14 предположительно подозрительных смертей, связанных с Россией, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Обстоятельства гибели всех людей, на которые указывали британские парламентарии, изучили повторно, рассказала Мэй. Дополнительное исследование показало, что «нет причин для дальнейшего рассмотрения этих дел».

Вскоре итоги пересмотра дел направят в комитет по внутренним делам Палаты общин, который первым поднял этот вопрос.

В июне 2017 года издание BuzzFeed выпустило расследование, в котором рассказывалось о 14 смертях на территории Великобритании. Американская разведка связывала эти случаи с российскими властями, но британская полиция не признала гибель людей подозрительной.
В расследовании перечислялись люди, связанные с расследованием смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне полонием в 2006 году. Среди прочих в нем упоминались Борис Березовский (покончил с собой в Лондоне в 2013 году), банкир Александр Перепеличный (умер при странных обстоятельствах в графстве Суррей в 2012 году), бизнесмен Бадри Патаркацишвили (умер от сердечного приступа в Лондоне в 2008 году).
Британские парламентарии попросили МВД повторно расследовать смерти после того, как в английском Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти обвинили в их отравлении спецслужбы России.

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