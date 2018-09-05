Великобритания отказалась повторно расследовать 14 подозрительных смертей, связанных с Россией

Власти Великобритании не нашли причин для дальнейшего расследования 14 предположительно подозрительных смертей, связанных с Россией, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Обстоятельства гибели всех людей, на которые указывали британские парламентарии, изучили повторно, рассказала Мэй. Дополнительное исследование показало, что «нет причин для дальнейшего рассмотрения этих дел».

Вскоре итоги пересмотра дел направят в комитет по внутренним делам Палаты общин, который первым поднял этот вопрос.