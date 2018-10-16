Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря

В сентябре в Приморье прошли два тура выборов губернатора. Во втором туре участвовали исполняющий обязанности губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Результаты выборов были отменены из-за многочисленных нарушений. Ищенко оспорил это решение в суде.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую и Амурскую области, а также Корякский автономный округ. Кожемяко заявил о своем намерении участвовать в новых выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца.