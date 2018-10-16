Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря

Интерфакс
05:14, 16 октября 2018
Надежный источник

Законодательное собрание Приморского края назначило повторные выборы губернатора на 16 декабря, сообщает «Интерфакс».

На проведение новых выборов заксобрание выделило 291 миллион рублей.

В сентябре в Приморье прошли два тура выборов губернатора. Во втором туре участвовали исполняющий обязанности губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Результаты выборов были отменены из-за многочисленных нарушений. Ищенко оспорил это решение в суде.
Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую и Амурскую области, а также Корякский автономный округ. Кожемяко заявил о своем намерении участвовать в новых выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца.

Читайте также

новости

Сильнейшее с конца XIX века наводнение на юго-западе Франции. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты