Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря
Законодательное собрание Приморского края назначило повторные выборы губернатора на 16 декабря, сообщает «Интерфакс».
На проведение новых выборов заксобрание выделило 291 миллион рублей.
В сентябре в Приморье прошли два тура выборов губернатора. Во втором туре участвовали исполняющий обязанности губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Результаты выборов были отменены из-за многочисленных нарушений. Ищенко оспорил это решение в суде.
Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую и Амурскую области, а также Корякский автономный округ. Кожемяко заявил о своем намерении участвовать в новых выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца.