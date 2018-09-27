Путь Олега Кожемяко из губернаторов в губернаторы. В одной картинке

26 сентября президент РФ назначил Олега Кожемяко и. о. губернатора Приморского края. Приморье стало четвертым из девяти регионов Дальнего Востока, который возглавил Кожемяко. Ранее он занимал пост губернатора Сахалинской и Амурской областей, а также возглавлял Корякский автономный округ (сейчас в составе Камчатского края). На выборы губернатора Приморья Кожемяко намерен идти как самовыдвиженец.



