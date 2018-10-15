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Путин наградил чиновников, пострадавших в драке с Кокориным и Мамаевым

Официальный интернет-портал правовой информации
13:07, 15 октября 2018
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Президент России Владимир Путин наградил чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, которые пострадали в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом говорится в указе, опубликованном 15 октября на портале правовой информации.

Пак получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсин — орден Александра Невского. В документе отмечается, что Пака и Гайсина наградили за проект по созданию автомобилей Aurus для первых лиц страны.

Президент подписал указ о награждении 11 октября — в день, когда Кокорина и Мамаева арестовали по делу о драке с чиновниками.

Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила президент и совладелица компании «КАТЕ» Екатерина Игнатова — супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Компания Игнатовой поставляет автоматические коробки передач для автомобилей Aurus.

Всего государственные награды, согласно тексту указа, получили 80 человек.

Дело Кокорина и Мамаева

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