Путин наградил чиновников, пострадавших в драке с Кокориным и Мамаевым

Президент России Владимир Путин наградил чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, которые пострадали в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом говорится в указе, опубликованном 15 октября на портале правовой информации.

Пак получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсин — орден Александра Невского. В документе отмечается, что Пака и Гайсина наградили за проект по созданию автомобилей Aurus для первых лиц страны.

Президент подписал указ о награждении 11 октября — в день, когда Кокорина и Мамаева арестовали по делу о драке с чиновниками.

Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила президент и совладелица компании «КАТЕ» Екатерина Игнатова — супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Компания Игнатовой поставляет автоматические коробки передач для автомобилей Aurus.

Всего государственные награды, согласно тексту указа, получили 80 человек.