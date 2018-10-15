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Комиссия, расследующая аварию «Союза», рассматривает версию саботажа

РИА Новости
15:21, 15 октября 2018
Надежный источник

Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» не исключает версию преднамеренной порчи элементов ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Источник пояснил, что комиссия установила факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан окислителя, но причины этого пока неясны.

«Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости
Версия саботажа также рассматривается в ходе другого текущего расследования аварии комиссией «Роскосмоса» — о дырке в обшивке «Союза», пристыкованного к МКС. Как писал «Коммерсант», комиссия полагает, что отверстие могли просверлить американские астронавты, чтобы быстрее вернуться на Землю.

Авария «Союза»

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