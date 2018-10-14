Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой боксера Флойда Мейвезера

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой американскому боксеру Флойду Мейвезеру. Соответствующее заявление Нурмагомедова опубликовал в инстаграме боксерский менеджер Деджуан Блэйк.

«Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?», — сказал Нурмагомедов. «В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я», — добавил он.

По правилам какого вида спорта Нурмагомедов предлагает провести поединок — в видеообращении не уточняется.