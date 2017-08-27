Победа со счетом 50:0. Почему Мейвезер побил Макгрегора?

Вечером 26 августа (в Москве в это время уже было утро воскресенья) в Лас-Вегасе состоялся «бой века» — боксерский поединок непобежденного чемпиона Флойда Мейвезера и самого харизматичного бойца в смешанных единоборствах Конора Макгрегора. Как и прогнозировали большинство специалистов, победил Мейвезер — бой закончился техническим нокаутом в десятом раунде. По просьбе «Медузы» журналист Sports.ru Алексей Алехин объясняет, почему предсказуемый результат не помешал бою стать самым захватывающим спортивным событием года из тех, в которых участвуют дерущиеся друг с другом мужчины.

Что сделал Макгрегор?

Конор МакГрегор не смог прикончить своего оппонента в первых четырех раундах, как обещал, но изо всех сил старался это сделать.

Картинка выглядела впечатляюще: рыжебородый левша-ирландец был выше Флойда и тяжелее соперника килограммов на семь — космический перевес по меркам профессионального бокса. Макгрегор сразу же занял центр ринга и стал бить противника своими корявыми с боксерской точки зрения, но быстрыми и увесистыми ударами. Мейвезер — человек, до которого на ринге невероятно сложно даже просто дотронуться, — за первую четверть боя пропустил больше ударов, чем за четыре своих последних поединка против опытных боксеров.

Макгрегор вел довольно грязный бой. Он попадал по затылку, захватывал руки и давил в клинче на шею противника. В этом не было ни злобы, ни изуверства — Макгрегор просто пытался по максимуму измотать Мейвезера и вывести его из себя. Но чем дольше длился бой, тем сильнее уставал сам Конор. У него стали заплетаться ноги, а из ударов уходила жесткость и акцент. После затяжной атаки Мейвезера в десятом раунде рефери остановил бой, прекратив поединок, который начал превращаться в избиение.

И дело не в безволии или плохой подготовке. Конор привык чередовать атаки руками с ударами ногами, локтями и коленями. Привык к клинчам, где можно выматывать противников, привык к легким перчаткам для ММА, в которых нокаутировать человека намного проще, чем в более тяжелых боксерских. С каждым раундом становилось все более очевидно, что даже такой амбициозный и атлетически одаренный спортсмен не может совершить чуда, надежду на которое он дал многим.

Что сделал Мейвезер?

Эффект завышенных ожиданий — главный враг всех больших событий — здесь не сработал. Все оказались честны в своих прогнозах. До поединка Мейвезер говорил, что будет драться и пропускать удары, чтобы дать болельщикам то, что он им «задолжал» после разочаровавшего многих поединка с Мэнни Пакьяо — хороший бой на встречных курсах.

Обычно Мейвезер невозмутим, как хороший игрок в покер. Понять, насколько по-настоящему опасным было для него начало поединка, очень сложно. Ясно одно: с первых секунд Флойд четко выполнял свой план на бой. Мейвезер — один из самых хитроумных боксеров всех времен, и схватка с Макгрегором шла под его диктовку даже в самые, казалось бы, неудобные для боксера моменты.

Конор Макгрегор атакует Флойда Мейвезера, Лас-Вегас, 26 августа 2017 года Steve Marcus / Reuters / Scanpix / LETA

Сперва Мейвезер действовал как злой ботаник: вынуждал Макгрегора работать активно и пробивал его в корпус, таким образом нанося двойной удар по выносливости неопытного противника. Затем, почувствовав, что соперник стал чуть менее опасен, Мейвезер превратился в хулигана и стал драться более дерзко — шел вперед и не боялся пропустить в ответ.

Наконец, в последние пару раундов всегда осторожный Мейвезер почувствовал кровь и стал работать на поражение противника. Так снайпер, засевший в надежном укрытии, отстреливает вражеских солдат. Ему явно хотелось показать нетипичный для него, более свирепый бокс. Кажется, такие бои — больше похожие на драку — Мейвезер не проводил лет десять. А может, и больше.

Что дальше?

После боя противники, сказавшие немало обидного друг другу, по традиции обнялись. Фридрих Ницше как-то сказал, что любая дружба — это замаскированная вражда. В этом случае вражда скрывала за собой взаимную выгоду. Оба получили рекордные гонорары и эпический бой, который не стыдно вспоминать. Этот поединок — именно то, чего Мейвезеру не хватало в карьере без поражений: противостояние, в котором есть драма и нокаут в финале.

После финального гонга Мейвезер еще раз повторил, что он уходит на пенсию. Он побил рекорд знаменитого чемпиона Рокки Марчиано, который ушел из бокса с послужным списком 49-0. Мейвезер уходит непобежденным с 50 победами, нулем поражений и статусом самого кассового боксера современности.

Но и поражение Макгрегора не выглядит в данном случае началом конца. Проигрывать лучшим не зазорно. Макгрегор продемонстрировал нестандартный бокс и имел бы очень неплохие шансы против самого известного оппонента Флойда — Мэнни Пакьяо образца его последнего боя. Он точно мог бы дать жесткий бой любому из чемпионов первого среднего веса. Его выступление похвалили не только бойцы ММА, но и несколько великих боксеров. Сам Макгрегор заявил, что бой был веселым, но свой следующий поединок он проведет по правилам ММА.

До боя многие называли поединок Макгрегор — Мейвезер шоу, цирком и фарсом. По итогу, однако, схватка — пусть и в чуть утрированной и плакатной манере — показала суть бокса как умения побеждать человека, который превосходит тебя в мощи и физической силе.