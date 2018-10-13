Facebook: хакеры получили данные почти 30 миллионов пользователей в сентябрьской кибератаке
Хакеры получили доступ к данным почти 30 миллионов пользователей фейсбука в результате кибератаки в сентябре 2018 года, заявила администрация соцсети.
Как показало расследование, сперва хакеры получили доступ к ключам доступа 400 тысяч пользователей; злоумышленникам были видны их записи, список друзей и групп, имена последних собеседников в мессенджере и иногда содержание некоторых сообщений.
Затем они похитили ключи доступа к аккаунтам 30 миллионов человек из числа друзей тех 400 тысяч. У 15 миллионов из них хакеры увидели имена и контактные данные, у еще 14 миллионов — также пол, язык, статус отношений, работу, образование, используемый гаджет и другие данные. Доступа к данным еще миллиона пользователей хакеры не получили.
Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно расследует взлом и попросило нас не говорить о том, кто мог стоять за атакой (англ. яз.).