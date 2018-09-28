Facebook рассказал о кибератаке, затронувшей 50 миллионов аккаунтов. В компании не знают, был ли нанесен вред пользователям
Компания Facebook сообщила, что на соцсеть была совершена кибератака, затронувшая почти 50 миллионов аккаунтов.
Злоумышленники использовали уязвимость, связанную с функцией «Посмотреть как»; им удалось похитить ключи доступа, которые позволяют пользователям не вводить логин и пароль при каждом использовании соцсети. С помощью этих ключей хакеры могли получить контроль над аккаунтами.
В Facebook пока не знают, были ли в итоге похищены какие-то аккаунты. В целях безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 миллионам аккаунтов; из-за этого их владельцам в пятницу пришлось заново залогиниться. Менять пароль, как утверждают в Facebook, не нужно.
Мы устранили уязвимость и обратились в правоохранительные органы. <…> Мы пока не знаем, кто стоит за атакой и где они базируются (англ. яз.).