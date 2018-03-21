«Доверие между Facebook и людьми нарушено». Марк Цукерберг прокомментировал утечку данных 50 миллионов пользователей

Основатель Facebook Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica.

Цукерберг заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры защиты, запретив приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. «Но мы также совершили ошибки, и нам нужно сделать больше», — сказал он.

В 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, собравший данные 50 миллионов пользователей с помощью онлайн-теста, передал эту информацию Cambridge Analytica. Тогда Facebook потребовал удалить эти данные и документально подтвердить это, однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, возможно, на самом деле не удалила информацию.

«Это было нарушение доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это было и нарушение доверия между Facebook и людьми, которые поделились с нами своими данными и ожидали, что мы их защитим. Мы должны это исправить», — заявил Цукерберг.

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