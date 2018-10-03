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Facebook: хакеры не получили доступ к сторонним приложениям при атаке на соцсеть

Facebook Newsroom
06:18, 3 октября 2018
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Хакеры, взломавшие 50 миллионов аккаунтов Facebook, не смогли воспользоваться ими для получения доступа к сторонним приложениям. Об этом в блоге соцсети сообщил вице-президент компании Гай Розен.

«Мы проанализировали логи для всех сторонних приложений, установленных или авторизованных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование пока не выявило никаких свидетельств, что хакеры получили доступ к каким-либо приложениям через авторизацию Facebook», — говорится в его заявлении в официальном блоге соцсети.

28 сентября Facebook объявила о выявленной уязвимости, которая могла позволить хакерам получить несанкционированный доступ примерно к 50 миллионам аккаунтов пользователей. 
В целях безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 миллионам аккаунтов. Из-за этого их владельцам в пятницу пришлось заново залогиниться. Менять пароль для защиты аккаунта было не нужно, добавили в Facebook.

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